بعد لقطته الشهيرة أمام ميسي.. البليهي يتحدّى رونالدو

رفع مدافع الهلال السعودي علي البليهي التحدي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي التحق بالنصر.

وقال علي البليهي المتألق في مونديال قطر خلال تصريحه لصحفية “الرياضية” السعودية “صفقة رونالدو ستفيد حتما السعودية، أعتبر ضمن أفضل اللاعبين في العالم”.

وأضاف البليهي عن تحديه الخاص معه “لا أخشى أي احد. إنما من نفسي فقط، رونالدو سيعلم جيّدا من هو البليهي متى و ما كنت في كامل قوتي”.

يذكر. ان المدافع القوي المثير للجدل، اشتهر بحادثة اصطدامه مع الأيقونة ميسي خلال مواجهة رفقة منتخبه امام الأرجنتين، حمل لقب المونديال.

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