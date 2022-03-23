بعد لقطته الغير أخلاقية في داربي المولودية.. حارس السياربي يعتذر !

قدم حارس فريق شباب بلوزداد، أحمد عبد القادر، اعتذراته عقب اللقطة الغير أخلاقية التي قام بها اتجاه أنصار فريق مولودية الجزائر.

الحارس الثاني للشباب كتب في “ستوري” على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام.

“أريد أن أوضح ما حدث في لقاء اليوم أمام مولودية الجزائر، التصرف الذي قمت به اتجاه أنصار الفريق الضيف لا يليق بلاعب في شباب بلوزداد ولا يمثل أخلاقي وأسيئ فهمه”.

كما أضاف الحارس الذي لم يشارك أساسيا في الداربي:”أحترم جميع اللاعبين والأندية وحتى الأنصار مهما كانت النتيجة النهائية للمقابلة”.

وختم عبد القادر رسالته:”أود أن أعتذر لفريقي وإلى نادي مولودية الجزائر وأنصاره”.