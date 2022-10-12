بعد ليلة كوبنهاغن السوداء.. محرز يعمل بجدية لاسترجاع مستواه

عاد اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، للتدريبات مع فريقه مانشستر سيتي الانجليزي.

وذلك بعد الليلة السوداء التي قضاها أمس الثلاثاء بالدنمارك أمام كوبنهاغن في الجولة الرابعة من دور مجموعات منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

حيث ضيع قائد المنتخب الوطني ركلة جزاء كما لمس الكرة باليد ليتسبب في إلغاء هدف زميله، رودري.

ونشر الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورة لمحرز من تدريبات اليوم وأرفقها بعبارة:”جدية”.