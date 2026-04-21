بعد ماندريا.. ميلفين ماستيل يضيع المونديال !

خضع الحارس الدولي الجزائري، ميلفين ماستيل، لعملية جراحية، ستبعده عن الميادين لعدة أسابيع، الأمر الذي يهدد بغيابه بصفة شبه رسمية عن قائمة “الخضر” المعنية بنهائيات كأس العالم.

وكشفت تقارير صحفية سويسرية، أن حامي عرين نادي ستاد نيوني الناشط في الدرجة الثانية. أجرى الخميس الفارط عملية جراحية، بسبب تعرضه لانزلاق غضروفي.

وأشار موقع “SFL” السويسري، أن ماستيل، الذي غاب عن لقاء ناديه السبت الماضي أمام بيلينزونا، ضمن فعاليات الجولة الـ 31 من الدرجة الثانية السويسرية. سيبقى بعيدا عن المنافسة لعدة أسابيع، من دون منح تاريخ محدد لعودته.

ومن المؤكد أن هذه الإصابة، ستخرج صاحب الـ 26 ربيعا، الذي بصم شهر مارس الماضي على أول ظهور له مع المنتخب من مخططات فلاديمير بيتكوفيتش، تحسبا للمونديال.

كما أنها ستشكل صداعا للناخب الوطني، الذي يستعد لإعلان قائمة موسعة. يوم الـ 13 ماي الداخل، تحسبا للمحفل العالمي تضم ما بين 35 إلى 55 لاعبا. خصوصا وأن “الخضر” سيفتقدون أيضا لخدمات الحارس أنتوني ماندريا. بعدما انتهى موسمه هو الآخر بسبب الإصابة.