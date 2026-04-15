بعد متاجرته بـ60 قنطارا من الكيف.. 20 سنة سجنا للإسكوبار حنيش أسامة وأحكام بين 3 سنوات سجنا والبراءة للبقية

سلطت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر مساء أمس الأربعاء عقوبات متفاوتة، أقصاها 20 سنة سجنا في حق تاجر المخدرات الإسكوبار المتهم الموقوف “حنيش.اسامة”، نفس العقوبة سلطتها ذات الهيئة القضائية في حق 4 متهمين آخرين ويتعلق الأمر بالمدعو (ز. سيدي امحمد )، والمتهم (ب.محمد)، بينما تم الحكم غيابيا على متهمين اثنين كل من (ب.ع.موسى) والمدعو ( ب.سمير) بنفس العقوبة المقررة بـ20 سنة سجنا.

كما حكمت المحكمة على المتهم (ح.عبد الله)والمتهم (ب. أحمد )ب3 سنوات سجنا نافذا بينما تم تبرئة المتهم (س.عبد العزيز ).

وتوبع المتهم الرئيسي( حنيش أسامة ) رفقة 11 متها آخر من بينهم 10 متهمين غير موقوفين.

وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة في مرافعتها توقيع عقوبة السجن المؤبد ل6متهمين من بينهم (أسامة حنيش) و5 سنوات سجنا للبقية.

وفي قضية الحال تم متابعة المتهمين السالف ذكرهم بجناية الإتجار الغير مشروع بـ60 قنطارا من المخدرات، تم ضبطها من طرف مصالح الأمن ضُبطت بمدينة عين وسارة بولاية الجلفة مطلع 2016.

وقام الاسكوبار (أسامة حنيش) بإخفاء هذه الممنوعات في صناديق الخضار والفواكه وبعد أن جرى توقيقه في قضية الحال نفذ خطة فراره من سجن الحراش بعد أيام فقط من تحويله من سجن القليعة نحو سجن الحراش. بعدما انتحل صفة محامي.

و كانت مصالح الأمن، قد ألقت القبض على المتهم لتورطه في قضية المتاجرة في المخدرات سنة 2016، وتوبع بثلاث قضايا تتعلق بالفرار من السجن، قضية المخدرات و ملف حيازة سلاح ناري.

ووجه للمتهمين الحاليين تهما تتعلق بجناية عرض وبيع ووضع للبيع مخدرات وشرائها وتخزينها قصد البيع، وتوزيعها وتسليمها وشحنها ونقلها بطريقة غير مشروعة، وجناية تسيير وتنظيم وتمويل نشاطها، جناية الحيازة بقصد المتاجرة وبدون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا لاسلحة من الصنف الخامس وذخيرتها.

للتذكير، سبق وأن أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء خلال الدورة الجنائية المنصرمة المتهمين السالف ذكرهم بأحكام تراوحت بين 20 سنة سجنا والبراءة.