بعد متاجرته بـ60 قنطار من المخدرات.. الإسكوبار “ح.أسامة” امام العدالة مجددا

من المنتظر ان تفتح محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 4 جويلية. قضية الإسكوبار “ح.أسامة” أكبر تاجر مخدرات رفقة 10 متهمين آخرين ،لمتابعتهم بترويج حوالي 60 قنطار من المخدرات.

وتأتي هذه المحاكمة بعد أن إستأنف المتهمون الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء. عن تهم جناية تكوين وقيادة جماعة أشرار وعرض وبيع ووضع للبيع مخدرات وشرائها وتخزينها قصد البيع. وتوزيعها وتسليمها وشحنها ونقلها واستردادها وتصديرها، وتسيير وتنظيم وتمويل نشاطاتها. وذلك في شكل جماعة إجرامية منظمة، والتزوير واستعمال المزور، وانتحال هوية الغير، والقيد غير المنطبق. وتبييض الأموال، والحيازة قصد المتاجرة غير المشروعة.

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال مصالح الأمن سبق وان ألقت القبض على المتهم لتورطه في قضية المتاجرة في المخدرات سنة 2016. وبعد إيداعه مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش تمكن من الهروب بعدما انتحل صفة محامي.