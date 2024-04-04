بعد محاولة إختطافه.. مقتل مدافع نادي كايزر شيفز الجنوب إفريقي

كشفت وسائل إعلام جنوب إفريقية، اليوم الخميس، عن مقتل مدافع نادي كايزر شيفز رميا بالرصاص، بعد محاولة إختطافه.

وحسب مانقلته صحيفة “ذا صن” البريطانية، عن “تايمز” الجنوب افريقية، فإن اللاعب أصيب بجروح بليغة أدت إلى وفاته بسبب تلقيه رصاصات في مناطق مختلفة في أنحاء جسمه.

موضحة في ذات الوقت، أن سبب ذلك كان محاولة إختطاف فاشلة للاعب من قبل شخصين، عندما كان في سيارته، ليلة أمس الأربعاء، بمدينة جوهانسبورغ.

ونعى نادي كايزر شيفس الجنوب إفريقي لاعبه، عبر منصة إكس، ببيان جاء على النحو التالي:” ببالغ الحزن، نعلن أن لاعب كايزر تشيفز، لوك فلورز، فقد حياته بشكل مأساوي الليلة الماضية خلال محاولة سرقة سيارته في جوهانسبرغ”.