بعد محاولة اغتيال بوتين.. روسيا تتوعد بالإنتقام

أعلنت الرئاسة الروسية، أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين كان هدفهما اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

واتهمت روسيا أوكرانيا بالهجوم الذي استهدف الكرملين في العاصمة الروسية موسكو باستخدام طائرتي درون.

وتعهدت روسيا بالرد في الوقت الذي تراه مناسبا، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وعقب الإعلان عن الواقعة، أعلنت روسيا “فتح تحقيق في عمل إرهابي”، متهمة أوكرانيا بمحاولة اغتيال “إرهابية”.

وقالت لجنة التحقيق في روسيا المكلفة التحقيق في الجرائم الأكثر خطورة في بيان. إنها “فتحت تحقيقاً جنائياً في إرهاب على صلة بمحاولة قصف مقر رئيس روسيا في الكرملين”.

الرئيس الأوكراني ينفي تورط بلاده..

ونفي الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي تورط بلاده في أي محاولة لتهديد حياة الرئيس الروسي. أو في الهجوم الذي استهداف مقر الحكم في روسيا. مؤكدا أن قواته تحارب فقط داخل الأراضي الأوكرانية وليس خارجها.

وأكد مسؤلون روس سلامة الرئيس بوتين، حيث أشار ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئيس بوتين. أن الرئيس الروسي لم يكن داخل مبنى الكرملين ساعة وقوع الهجوم.

ووصف بيان صادر عن الكرملين، الهجوم بأنه عمل إرهابي مع سبق الإصرار ومحاولة لاغتيال الرئيس بوتين ، مؤكدا عدم وقوع ضحايا أو خسائر جراء الهجوم، كما أكد البيان أن روسيا تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ كل الإجراءات للرد على هذا الهجوم في التوقيت الذي تراه مناسبا.

ويُعد الهجوم على الكرملين هو الأول من نوعه منذ بداية روسيا حربها في أوكرانيا مطلع العام الماضي.

وقال فوروجتسوف ستاريكوف الباحث الروسي في مؤسسة “فولسك” العسكرية، إن رد موسكو سيكون في الوقت المناسب وليس الآن.