بعد محرز الأشقر..أوناس يظهر بـ”لوك” جديد

تحولت نهاية سنة 2017 لفترة تغيير “اللوك” للدوليين الجزائريين، فبعد رياض محرز “الأشقر”، أطل علينا الصاعد، آدم أوناس بحُلة جديدة.

وظهر الجناح الطائر “نابولي” من على حسابه في “إنستغرام” بقصة شعر جديدة، وشاكرا مُصفف الشعر على العمل الذي قام به.

وإعتبر الجميع بأن اليساري أصبح يُشبه زميله وقائده، السلوفاكي، ماريك هامشيك والذي يتميز بنفس “اللوك” وهذا منذ بروزه مع “البيرتينوبي”.

وبعيدا عن المظاهر، سيكون أوناس مُطالبا بالتركيز على فرض نفسه مع أشبال المُدرب “ماوريتسيو ساري” في مهمة أكثر من مُعقّدة.