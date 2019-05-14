بعد محرز.. “فيغولي” يُحدد مُستقبله بصفة رسمية!

الرياضة
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بعد محرز.. “فيغولي” يُحدد مُستقبله بصفة رسمية!
بقلم إسماعيل عشاش

سار الدولي الجزائري، “سفيان فيغولي” على نفس نهج مواطنه، “رياض محرز”، مُعلنا عن مصيره ومُستقبله مع ناديه “غلطة سراي” التركي.

وصرّح الجناح الطائر لجريدة “سبوركس” المحلية قائلا :”أنا مُرتاح لأبعد الحدود، ولا أرى أي سبب يدفعني للرحيل، مع نهاية الموسم”.

وأضاف :”تحصلت على العديد من العروض، ولكني مُقتنع بالإستمرار مع الفريق الى غاية نهاية عقدي، وأنا أستمتع كثيرا بالتواجد هنا”.

ويُوقع “سوسو” على عروض قوية منذ بداية 2019، ليقود “السيم بوم” لإسترجاع صدارة الترتيب العام والإقتراب من المُحافظة على اللقب.


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