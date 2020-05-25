بعد مخالطتها لرجاء الجداوي.. هذه نتيجة تحليل كورونا لدينا الشربيني

كشف مصدر في وزارة الصحة المصرية، عن خضوع الفنانة دينا الشربيني، لفحص عاجل لفيروس كورونا، عقب مخالطتها النجمة رجاء الجداوي.

وحسب موقع “سيدتي”، أظهر التحليل أن عينة الشربيني “سلبية”، وتأكد حتى الآن عدم إصابتها بالمرض.

وخضع بعض نجوم مسلسل “لعبة النسيان” للتحليل نفسه، ولم تظهر حالات مرضية بينهم حاليا.

ويأتي هذا، بعدما تأكدت إصابة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، بالفيروس التاجي.

وأعلنت أميرة إبنة الفنانة رجاء الجداوى، إصابة والدتها بفيروس كورونا، وطلبت من الجميع الدعاء لها عبر صفحتها على فايسبوك.

وشاركت رجاء الجداوي ودينا الشربيني، في بطولة مسلسل “لعبة النسيان” والذي عرض برمضان الماضي، مع عدد كبير من النجوم.