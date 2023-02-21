بعد مداهمة مخزن ضخم لشركة أدوية.. هذا ما عثر عليه درك العاصمة

تمكنت فرقة حماية البيئة التابعة للدرك الوطني بالعاصمة، من وضع حد لنشاط شركة أدوية يقوم أصحابها بتغيير تاريخ صلاحية المواد الطبية.

كما جاءت العملية، بناء على معلومات مفادها وجود شركة أدوية مختصة في صناعة المستلزمات الطبية بزرالدة تقوم بتسويق منتوجاتها المغشوشة. والفاسدة والمنتهية الصلاحية للمؤسسات الإستشفائية العمومية عبر مختلف ولايات الوطن.

واستغلالا للمعلومة –يضيف بيان الدرك الوطني- تم التنقل نحو مقر الشركة، حيث تبين من خلال التفتيش وجود مواد طبية فاسدة. ومنتهية الصلاحية.

كما أشار الدرك الوطني الوطني، أن الشركة كانت، تستغل مستودع سري لتخزين هذه المستلزمات بطريقة غير شرعية قبل تسويقها. وبالتنسيق مع ممثلي الصحة والتجارة والمفتشية التابعة لوزارة الصناعات الصيدلانية، تم التأكيد بأن جميع هذه المستلزمات فاسدة. ومضرة بصحة الإنسان وتشكل خطر على الصحة العمومية.

في حين أسفرت العملية، من توقيف 3 أشخاص متورطين. إضافة إلى حجز أكثر من 500.000 وحدة مستلزمات طبية من مختلف الأنواع محلية وأجنبية الصنع. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المتورطين أمام السلطات القضائية المختصة. لارتكابهم جنح الغش في المواد الطبية خداع المستهلك في تاريخ نهاية الصلاحية عرض للبيع منتوج مع العلم بأنه مزور وفاسد.

وأكد وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون أن كل التدابير اللازمة قد إتخذت لحل مشكل بعض الأدوية المستوردة. التي تعرف إضطرابات في السوق بسبب مستوردين أخلوا بالتزاماتهم.

وقال الوزير علي عون خلال ندوة صحفية على هامش زيارته إلى الصالون الدولي الـ17 للصيدلة في الجزائر “صيفال 2023”. أنه لدينا 6 أصناف علاجية تعرف ضغطا. أما بخصوص الأصناف العشرة التي تعرف إنقطاعا أو إضطرابات تم إتخاذ كل الإجراءات الضرورية.