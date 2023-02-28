بعد مداهمة مستودع غير شرعي.. حجز حاويات بضائع مختلفة في وهران

قام أفراد فرقة الدرك الوطني، بمداهمة مستودع ينشط بطريقة غير شرعية في “يغموراسن” بولاية وهران.

كما أوضح بيان حماية المستهلك، أن العملية جاءت بعد المعلومات الواردة إلى مكتب وهران للمنظمة. تابعا “بوجود مستودع مشبوه ينشط بطريقة غير شرعية تم التنقل معاينة المكان”. و”التأكد من المعلومة حيث قام رئيس المكتب بإبلاغ رئيس الفرقة الإقليمية للدرك الوطني “يغموراسن”. ومديرية التجارة.

في حين، أسفرت العملية، عن حجز حاوية مملوءة ببضائع مختلفة. على غرار أحذية رياضية ونسائية، وقطع تستعمل في الترصيص.

وأضافت حماية المستهلك، أن الفرق المختصة، قامت بتحرير المخالفات وإبلاغ وكيل الجمهورية المختص إقليميا.