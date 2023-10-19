بعد مداهمة مصنع للحليب.. درك باتنة يحجز مشتقات حليب “بيريمي”

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسريانة ولاية باتنة، من حجز 324 كلغ من مادة الزبدة و 63، قارورة قشدة سائلة منتهية الصلاحية .

وحسب بيان لمصالح الدرك، العملية تمت بتاريخ 2023/10/11 ، بعد قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني. بسريانة بخرجة ميدانية مشتركة رفقة مصالح التجارة بمروانة ولاية باتنة.

وبعد مداهمة وتفتيش مصنع للحليب (بلاديلي) تم العثور على البضاعة المنتهية الصلاحية. على إثر ذلك تم حجز المنتجات ونقلها ليتم إتلافها رفقة مكتب النظافة والتطهير لبلدية سريانة، حسب ذات البيان .

كما اشار المصدر أنه تم فتح تحقيق في القضية.