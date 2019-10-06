بعد مراسلة بلمداح..وضع كراسي للمسافرين في مطار الجزائر الدولي

أسدى وزير النقل والأشغال العمومية، مصطفى كورابة، تعليمات بتركيب وتثبيت كراسي داخل قاعة الركوب.

وكشف النائب عن الجالية الجزائرية، نورالدين بلمداح، أن بعد المراسلة التي وجهها للوزير، أمر الأخير بتدارك الأمر.

وأضاف بلمداح، أن عمال المطار الدولي الجديد بالعاصمة، يقومون بتركيب وتثبيت الكراسي داخل قاعة الركوب وحتى خارج المطار وبعدد كبير.

وكان نائب الجالية الجزائرية، نور الدين بلمداح، قد وجه مراسلة لوزير النقل، مفادها أن قاعة تسجيل الذهاب بالمطار الجديد تخلو من الكراسي.

وقال بلمداح، إن المسافرين المنهكين وكبار السن يفترشون البلاط، أو يدفعون 600 دج للجلوس بالمقاهي.

وطالب النائب، من وزير النقل،بإسداء تعليمات لتوفير الكراسي في أقرب وقت وانقاذ مطار الجزائر من دخوله في موسوعة أغرب المطارات.