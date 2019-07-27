بعد مرضها.. “ريهام سعيد” تعود للشاشة من دون أذنين وبنصف أنف

أعلنت الإعلامية المصرية، “ريهام سعيد”، عن عودتها إلى تقديم برنامجها التلفزيوني، بعد توقفها لفترة، نتيجة لأزمة صحية حادة ألمت بها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على”الأنستغرام”.

ونشرت “ريهام سعيد”، صورة لها على “الأنستغرام”، وكتبت: “مش مصدقة إني راجعة شغلي صحيح من غير وذان ونص مناخير، بس ألف حمد وشكر… “.

وذكرت الإعلامية المصرية، أنها ستطل مجددا على محبيها، من خلال برنامجا التلفزيوني “صبايا”، على قناة ‘الحياة”، الأحد المقبل.

وكشفت “ريهام سعيد”، عن إجرائها عملية جراحية دقيقة، قامت خلالها بإزالة أنفها بالكامل، وإعادة بناء أنف جديد لها عن طريق أخذ غضاريف من أذنيها.

وكانت “ريهام سعيد”، قد أعلنت عن شفائها من مرضها، وعن قدرتها على العودة لممارسة حياتها الطبيعية، واعتبرت أن شفائها معجزة تحققت بدعاء محبيها لها.

يذكر أن ريهام “سعيد مرت” بأزمة صحية، استدعت خضوعها لعملية جراحية جراء إصابتها ببكتريا في الوجه، تخوف الأطباء من وصولها للمخ، لصعوبة السيطرة عليها.