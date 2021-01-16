بعد مرورها عبر قناة “النهار”.. نفطال تتكفل بحالة الطفلة رُقية

تكفلت المديرية العامة لمؤسسة نفطال، بعلاج الطفلة رقية ذات الـ15 ربيعا، والتي تنحدر من ولاية بسكرة، بعد مرورها عبر قناة “النهار“.

وباشرت المديرية، أين يعمل والد رقية، بإجراء فحوصات تخص حالتها للبحث عن امكانية علاجها.

والطفلة رقية، من ذوي الهمم، وهبها الله ذكاء خارق وحبا للحياة، فكانت نتائجها الدراسية ممتازة.

ونالت رقية، حب واعجاب أسرتها بالبيت وبمتوسطتها التي تدرس فيها، فكان الوالدان عونا لها بالبيت وكذلك أسرة المتوسطة.

وتلقت رقية، جرعة أمل، بعد بث بورتري عنها في قناة “النهار”.

وخلال فترة وجيزة، تدخلت المديرية العامة لمؤسسة نفطال حيث يعمل والد الطفلة كعون.

ومن المنتظر، إن توفر المديرية، كرسيا كهربائيا للطفلة، للمساهة في إنهاء معاناة والدتها.

وقضت هذه الأخيرة، طيلة فترة دراسة إبنتها، وهي ترافقها إلى مقاعد الدراسة.