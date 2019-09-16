بعد مروره للدور الثاني من الرئاسيات..نبيل القروي يوجه رسالة للشعب من السجن

بعث نبيل القروي المترشح للرئاسيات التونسية، رسالة إلى الشعب من داخل السجن، عقب مروره للدور الثاني من الرئاسيات التونسية.

وشكر،القروي، كل من وثق فيه،بالتصويت له قائلا “بثقتكم أصبحت بالدور الثاني من 26 مترشح، انتم قلتم بكل وضوح لا للظلم “.

تابعا “لا للفقر والتهميش “نعم” للدولة العادلة، “نعم” لمستقبل أفضل، “نعم” للأمل شعب تونس العظيم”.

وأضاف مالك قناة نسمة،من سجنه،”أنتم عاقبتم الناس التي حاولت سرقة أصوات الناخبين وتتلاعب بالانتخابات بوضعي في السجن من غير محاكمة”.

“فأنتم عاقبتموهم لأن لديكم مبادئ وإرادتكم حرة، رسالتكم واضحة وسمعها كل العالم”.

للإشارة، أظهرت النتائج الأولية الرسمية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية، تأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني.