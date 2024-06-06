بعد مرور سنة على مقتله.. هذا ما قالته والدة الشاب الجزائري نائل

في 27 جوان 2023، أي قبل عام تقريبًا، قُتل ناهل، 17 عامًا، برصاص ضابط شرطة من مسافة قريبة. عندما رفض الانصياع لسيارته في نانتير (أوت دو سين).

وبينما تم إطلاق سراح الشرطي الذي يقف وراء إطلاق النار ووضعه تحت المراقبة القضائية بعد أربعة أشهر من الحبس. تؤكد مونية مرزوق أنها تنوي مغادرة فرنسا بعد المحاكمة والإدانة.

وقالت لمجلة elle: “لقد دمر هذا الشرطي أربع عائلات، عائلتي وعائلتي الطفلين الذين كانوا في السيارة والذين شاهدوا صديقهم يموت”.

وبالفعل، توضح والدة نهيل أنها هجرت غرفتها وتنام الآن على الأريكة في غرفة المعيشة. لأنها لم تعد قادرة على المرور بغرفة ابنها الفارغة كل صباح، حيث يبقى كل شيء على حاله.

وقالت مونيا مرزوق ” قمت بتربية ابني بمفردي، تركني والده في بداية الحمل. لقد عملت دائمًا، وبجد حتى لا ينقصه أي شيء. وكان يحق له كل شهر الحصول على هدية، مثل زوج من الأحذية الرياضية، حتى لا يسرق أو يفعل أي شيء”.

وتقول: “كنا نرسل لبعضنا البعض ما بين خمسة عشر إلى عشرين رسالة في اليوم. كان الأمر متقارباً (…). لقد كان أجمل هدية أعطاني إياها الله”.

وتضيف: “دائما أسأل نفسي نفس الأسئلة. أقول يا نائل، لماذا لم تخرج من السيارة؟”.

تقول مونيا مرزوق متأسفة: “نعم، ابني قاد السيارة بدون رخصة، لكنه لم يستحق الموت من أجل ذلك. كان بإمكان ضابط الشرطة إخراجه من السيارة، أو الإمساك به أو تقييد يديه. أو إطلاق سراحه، مع كل كاميرات المراقبة في مدينة نانتير، كنا سنعثر عليه، كان بإمكانهم العثور عليه”.

هكذا تلقيت خبر وفاته..

في صباح يوم 27 جوان 2023، بينما كانت تقوم بتوصيل منتجات العلاج الكيميائي للمرضى الذين يتلقون رعاية العيادات الخارجية. تلقت مكالمة هاتفية من صديقة تخبرها أن ابنها تعرض لحادث. على الطريق السريع المزدحم، تقود سيارتها في حارة الطوارئ. وقالت للأسبوعية: “قلت يا إلهي، إذا أخذته، خذني معه”.

عندما وصلت إلى الموقع، في نانتير، أخبرتها الشرطة بوفاة ناهل، دون أن تذكر إطلاق النار، معتقدة أنه كان حادث سير.

وتقول اليوم: “كنت محظوظة لأن المشهد تم تصويره. ولو لم تكن هذه الصور موجودة، لبقيت نسخة ضباط الشرطة فقط”.