بعد مرور شهر على إنفجار بيروت.. هكذا ظهرت نادين نجيم مع أولادها

فن وثقافة
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بعد مرور شهر على إنفجار بيروت.. هكذا ظهرت نادين نجيم مع أولادها
بقلم نادية بن طاهر

أطلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على جمهورها، بصورة جديدة جمعتها مع أبنائها ونشرتها على صفحتها بانستغرام.

وظهرت نجيم في الصورة، ولا تزال أثار جروح بسيطة في وجهها جراء إصابتها في انفجار بيروت الذي وقع في 4 أوت الماضي.

ولاقت الصورة، التي نشرتها النجمة اللبنانية، تفاعلًا كبيرا من قبل متابعيها الذين فرحوا للعودة نادين، وأثنوا على جمالها والتقاطها لهذه الصورة العفوية مع طفليها.

وتعتبر هذ الصورة هي الثانية التي التقطتها نادين بعد اصابتها بانفجار بيروت ومكوثها في المستشفى لأكثر من 10 أيام.

وكانت نادين قد غردت على تويتر قائلة: “لا يمكن لأي أحد أن ينسى ما حصل في ذلك اليوم المشؤوم أي يوم وقوع انفجار بيروت”.

وأضافت الفنانة: “لم ولن ننسى مرفأ بيروت شهر قطع بلمحة بصر وبعدنا ناطرين الحقيقة بعدنا ناطرين محاسبة المسؤولين عن دمارنا”.

نادين نجيم


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