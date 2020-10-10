بعد مرور شهر على اختفائها.. شاهد آخر فيديو للطفلة ملاك

يمر شهر على اختفاء الطفلة ملاك البالغة 11 سنة، والتي غابت عن الأنظار من منزلها الكائن في ولاية تلمسان.

وقد نشرت المنتظمة الوطنية لحماية الطفولة آخر فيديو للطفلة ملاك وهي تحاكي خالتها عبر الفيديو.

وكانت الطفلة ملاك من خلال الفيديو تسأل عن حال خالتها وأفراد العائلة، وتبلغها سلام والدتها.

للتذكير، أعلنت مصالح أمن ولاية تلمسان، منذ شهر عن اختفاء فتاة قاصر، تبلغ من العمر 11 سنة.

يأتي هذا تبعا للبلاغ الذي تقدم به صافي بن سليمان لحسن، المقيم بحي فدان السبع، للتبليغ عن اختفاء ابنته القاصر.

وتدعى الفتاة صافي بن سليمان ملاك تبلغ 11 سنة، اختفت بتاريخ 11 سبتمبر، وكانت ترتدي لباس وردي ذو حزام أسود.

وأشار والد الفتاة القاصر المختفية أن ابنته كانت ترتدي أيضا حذاء أسود، ولا تعاني من أي مرض.

وأعلمت مصالح أمن تلمسان أنه فور تلقيها البلاغ، تم فتح تحقيق مع اتخاذ كافة الإجراءات بتكثيف ونشر الأبحاث عن المعنية.

وتعمل مصالح الأمن على جمع كل معلومة تتعلق باختفائها، داعية كل من يملك معلومات عن اختفاء الطفلة، الاتصال بمصالح الأمن.