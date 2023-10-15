قناة النهار بعد مرور شهر على الدخول المدرسي .. مؤسسات تربوية لا تزال تتخبط بقلم قناة النهار نشر في 15 أكتوبر 2023 - 22:39 الجزائر شارك غرِّد أرسل 27 0 رابط دائم : https://nhar.tv/eMeDD الجزائر اقرأ أيضا سيدي بلعباس / طرقات مهترئة .. بالوعات عشوائية .. الوجه الآخر للولاية من داخل الأحياء قناة النهار 29 سبتمبر حافلات مهترئة،غياب المرافق ، وانعدام الأمن والنظافة..أبرز ما يميز محطات النقل في الجزائر قناة النهار 05 أكتوبر صريح جدا : الصديق وقت الضيق..هل يعترف الجزائريون بهذه المقولة ؟ قناة النهار 14 أكتوبر شاهد.. حالة أرضية ميدان ملعب حملاوي ساعات قبل مقابلة الخضر قناة النهار 12 أكتوبر برنامج Toutes Options: سعر ومواصفات سيارة شيري تيغو برو قناة النهار 30 سبتمبر تحريات: قرصنة, تهديد وإختطـ.ـاف قاصر.. هكذا تمكنت عناصر الدرك من فك لغز الجـ.ـريمة قناة النهار 03 أكتوبر عين الدفلى : 50 تلميذ في القسم..الإكتظاظ يؤرق التلاميذ والأولياء بمتوسطة أولاد باسة قناة النهار 26 سبتمبر جزائريون: الأطباق التقليدية الجاهزة .. مشروع أم عزيز لمختلف المناسبات الدينية قناة النهار 25 سبتمبر شيخ يبكي بحرقة أمام والي بلعباس.. والأخير يلبي مطلبه قناة النهار 06 أكتوبر طالع هابط: شاهد عضو منتخب ببلدية في الجلفة ينتفض بسبب حافلات النقل المدرسي.." قادرين يخدموهم" قناة النهار 01 أكتوبر