بعد مرور عام على وفاة جزائري في فرنسا.. العثور على المشتبه به وهذه جنسيته

منذ ما يقرب من عام ، بحي المحطة في بيريجو، فرنسا . عُثر على مواطن جزائري يبلغ 46 عامًا ميتًا في وسط الشارع. حيث اكتشف السكان جثة الضحية الملطخة بالدماء.

تعود حيثيات القضية إلى يوم السبت 27 نوفمبر 2021 حوالي الساعة 7 مساءً. فعلى الرغم من تدخل خدمات الطوارئ إلا أنهم فشلوا في فعل أي شيء لإنقاذ حياة هذا الجزائري.

في ذلك المساء، ذهب الشاب البالغ من العمر 40 عامًا إلى جمعية خيرية حيث صدمته سيارة.

بالإضافة إلى ذلك، كشف تشريح الجثة عن آثار تتعلق بالصدمة. حيث تسببت لهذا الاخير في اصابات بالرئة واضطراب تنفسي تسبب في وفاة هذا الجزائري.

للعثور على الآثار وتحديد المشتبه به الأول، راجع المحققون جميع صور الدوائر. وتم استجواب العديد من السائقين الذين مروا بمسرح هذه الجريمة.

ومع ذلك، فقد مر عام واحد فقط على اعتقال المشتبه به بتهمة القتل العمد والضرب والهرب، حسب france bleu.

ويتعلق الأمر بمواطن سوداني يبلغ من العمر 29 عامًا يعيش في وضع قانوني في فرنسا.

في الواقع ، أثناء استجوابه، اعترف الرجل المعني بأنه قد مر على هذا الطريق في يوم هذه المأساة، ونفي أنه دهس أحداً.

وحسب أقواله ، لم يلاحظ أي شيء غير طبيعي في ذلك اليوم، بالإضافة إلى ذلك ، لم يثر التحقيق أي صلة بالضحية.

وبفضل الخبرة التي طلبها قاضي التحقيق، تمكن المحققون من ملاحظة بعض الآثار على سيارة هذا السوداني. دليل يتناسب بشكل جيد مع هذا الحادث.

من جهته ، أوضح محامي الأخير أن موكله مر فقط بمكان الحادث في نفس الفترة الزمنية. حيث قالت “عندما تدهس شخصًا ما، يكون السائق هو أول من يلاحظ ذلك”.

كما تم خلال التحقيق ومصادرة رخصة المشتبه به، ويخضع الأخير للمراقبة القضائية. مع حظر مغادرة الأراضي الفرنسية والالتزام بالحضور إلى مركز الشرطة.