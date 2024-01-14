بعد مرور 100 يوم  من العدوان على غزة.. ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 23968

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزةـ اليوم الاحد، عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 23968 شهيدا.

وحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، فلقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني إلى 23968 شهيداً و60582 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

وأضاف ذات المصدر، أنه بالإجمال ارتكب الاحتلال أكثر من 2000 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.

وتابع هذا الأخير، أنّ الاحتلال تعمّد استهداف 150 مؤسسة صحية، وإخراج 30 مستشفى و53 مركزاً صحياً عن الخدمة، وتدمير أكثر من 121 سيارة إسعاف.

كما أشار إلى أنّ الاحتلال قتل 337 من الكادر الصحي، واعتقل نحو 99 آخرين في ظروف قاسية جداً.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية إلى أنّ الاحتلال ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 125 شهيدا و 265 إصابة في الساعات الماضية.