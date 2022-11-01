بعد مرور 8 سنوات على التتويج القاري.. إدارة وفاق سطيف تستذكر الإنجاز

إستذكرت إدارة نادي وفاق سطيف، تتويج الفريق برابطة أبطال إفريقيا 2014، والذي يصادف تاريخ اليوم الفاتح من نوفمبر.

وذلك عبر منشور عبر الصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك، والذي جاء فيه:تحل اليوم، ذكرى مرور 8 سنوات على تتويج وفاق سطيف بلقب رابطة أبطال إفريقيا، ففي الفاتح من شهر نوفمبر عام 2014.

هذا بعد التتويج ضد فيتاكلوب الكونغولي في النهائي، الذي إنتهى بالتعادل إيابا 2.2 والعودة بتشاكر عرفت إنتهاء اللقاء بهدف في كل شبكة.