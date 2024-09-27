بعد مشاركتها في أسبوع الموضة بميلانو.. إيمان خليف تتصدر عناوين المجلات العالمية

صنعت بطلة الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، الحدث عالميا، وأصبحت حديث المجلات العالمية. لكن هذه المرة ليس على حلبات الملاكمة،

بعد مشاركة، فخر ولاية تيارت، إيمان خليف، في أسبوع الموضة بمدينة ميلانو الإيطالية، بحر هذا الأسبوع.

ونشرت مجلة “VOGUE” الأمريكية، مقالا يحمل عنوان: “فريق الأحلام! كل رياضي تم رصده في شهر الموضة”.

وتحدثت المجلة الأمريكية عن مشاركة بطلة الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، في هذا الحدث العالمي، برفقة العديد من النجوم العالميين في مختلف المجالات، كعارضة الأزياء كيندال جينر، و الممثل الأسترالي، جاكوب إلوردي، و الممثلة يارا شاهيدي، و الممثلة الأمريكية، جوليان مور، و ممثلة أفلام الأكشن الشهيرة الماليزية، ميشيل يوه، في عرض بوتيغا فينيتا لربيع 2025 في ميلانو.

كما شوهد العديد من نجوم التنس خلال هذا الحدث، أبرزهم: يانيك سينر، وتايلور فريتز، وماتيو بيريتيني. بالإضافة إلى نجوم كرة القدم العالمية كديكلان رايس ودافيد بيكهام.

وصنعت صاحبة الميدالية الذهبية الأولمبية، إيمان خليف، بأناقتها في هذا الحدث، وتهافتت وسائل الإعلام العالمية لالتقاط صور للملاكمة، إيمان خليف، خلال إطلالتها في الحدث. والتقت العديد من محبيها من مختلف دول العالم، بعد تألقها في الأولمبياد، وأصبحت قصتها تلهم العديد من الأشخاص حول العالم.