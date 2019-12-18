بعد مشاركتها في “The Voice”.. أمال سكاك تطرح أغنية جديدة

فن وثقافة
  • -
  • 0
بعد مشاركتها في “The Voice”.. أمال سكاك تطرح أغنية جديدة
بقلم نادية بن طاهر

طرحت الفنانة الجزائرية، وخريجة برنامج “ألحان وشباب”، أمال سكاك، أغنية جديدة على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

وتحمل الأغنية إسم “فيه متفكرونيش”، وهي من إنتاج شركة ” Gosto”.

للتذكير، شاركت أمال سكاك في الموسم الخامس من البرنامج العربي الشهير “the voice”، ووصلت لمرحلة المواجهة.

وأبهرت الجزائرية، أمال سكاك، جمهور ومدربي البرنامج في مرحلة “الصوت وبس”.

واستطاعت أمال سكاك أن تدير كراسي كل المدربين، أحلام ومحمد حماقي وراغب علامة وسميرة سعيد، بأدائها لأغنية “قالوا حبيبك مسافر”، للراحلة “ذكرى”، بإحترافية كبيرة، أبرزت عرب وجمال صوتها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=743057

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com