بعد مشاركتهم المشرفة في “الكان”.. حماد يستقبل المنتخب الوطني لمبتوري الأطراف

إستقبل وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، اليوم الثلاثاء، لاعبي المنتخب الوطني مبتوري الأطراف، بعد إختتام مشاركتهم في كأس أمم إفريقيا.

والتي إحتضنتها مصر من الفترة الممتدة الى مابين 2 إلى غاية 27 ماي الجاري، والتي نال فيها زملاء القائد أوشان المركز الثالث في البطولة.

وحسب بيان وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية بمنصة “فيسبوك”، فقد إستقبل الوزير حماد، بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين المنتخب الوطني، لكرة القدم مبتوري الاطراف المتوج بالمرتبة الثالثة، خلال فعاليات بطولة كأس أمم افريقيا مصر 2024 و المؤهلة لبطولة العالم.

يجدر اللإشارة، ضمن المنتخب الوطني لكرة القدم مبتوري الأطراف، تأهلهم إلى مونديال 2026 بكوستاريكا، بعد إحرازهم المركز الثالث في المنافسة الإفريقية.