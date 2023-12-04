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الرياضة

بعد مشاركته في البطولة العالمية.. المنتخب العسكري للمصارعة المشتركة يعود إلى أرض الوطن

بقلم النهار أونلاين
بعد مشاركته في البطولة العالمية.. المنتخب العسكري للمصارعة المشتركة يعود إلى أرض الوطن
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عاد مساء أمس الأحد، المنتخب الوطني العسكري للمصارعة المشتركة بعد مشاركته في للبطولة العالمية العسكرية للمصارعة المشتركة للمجلس الدولي للرياضة العسكرية.

وجرت البطولة العسكرية في طبعتها الـ 36، بباكو عاصمة أذربيجان خلال الفترة الممتدة من 27 نوفمبر إلى 03 ديسمبر 2023، بمشاركة أكثر من 24 منتخبا في مختلف التخصصات.

وبصم منتخبنا الوطني العسكري، على نتائج جد مشرفة تمثلت في 4 ميداليات متونعة، منها فضيتين في اختصاص المصارعة الإغريقورومانية في وزني 130 كغ و72 كغ.

وميداليتين برونزيتين، الأولى في اختصاص المصارعة الإغريقورومانية في وزن 97 كغ والثانية في اختصاص المصارعة الحرة في وزن 82 كغ.

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