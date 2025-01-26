بعد مشاركته في الريمونتادا.. بن ناصر ينال تنقيطا مميزا في لقاء ميلان و بارما

نال الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر تنقيطا مميزا في مباراة ميلان ونادي بارما التي انتهت بالفوز بثلاثية مقابل اثنين بـ “ريمونتادا” إيطالية خالصة.

و افتك بن ناصر تنقيط 7 من 10، الذي منحه إياه موقع “سوفاسكور”، بفضل الأداء الرهيب الذي قدمه رغم مشاركته الاحتياطية، و هو الذي دخل بديلا في المباراة، رغم أنه متأخرا.

وعقب التألق،لـ “الدينامو” صرح، الصحفي الإيطالي “نيكولو تشيرا” أن إدارة “الروسونوري” لا تفكر بتاتا في إيجاد خليفة أو منافس للاعب العائد من الإصابة، بعد التأكد بأن إسماعيل جاهزا للتحديات القادمة.

وعرفت نهاية المباراة، شجار لفظي من المدرب كونسيساو، و قاد الفريق كالابريا صنع الحدث وسط أنصار ميلان، رغم أن الفريق عاد من بعيد وافتك النقاط الثلاث.

وقال كونسيساو عن الشجار اللفظي “نحن شغوفون بهذه الرياضة، كرة القدم، أنا في كيلان لهدف واحد وهو الفوز بعدد أكبر من المباريات، هذه الامور تحدث في الملعب و حتى مع أبنائي أكن قاسيا بعض الشيء، نناقش الامور في الملعب ثم تنتهي الأمور هناك”.

كما أضاف مدرب ميلان الجديد “يجب أن نعمل و نكون مستعدين حتى لا يستطيع الخصم التسجيل علينا بسهولة”.

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