بعد مشاركته في المظاهرات ضد مقتل نائل.. شاهد ما فعلته الشرطة الفرنسية بالشاب “الهادي”

تم توجيه الاتهام إلى أربعة ضباط شرطة، يشتبه في قيامهم بضرب الشاب هادي روابح في مرسيليا. على هامش أعمال الشغب التي هزت فرنسا في أوائل جويلية. وتم حبس أحدهم احتياطياً، حسبما الإعلام الفرنسي.

ووجهت للمسؤولين الأربعة اتهامات خلال الليل من الخميس إلى الجمعة بارتكاب أعمال عنف في اجتماعات. من قبل شخص يمتلك سلطة عامة باستخدام سلاح أو التهديد باستخدامه. مما أدى إلى عجز تام عن العمل (ITT) لأكثر من 8 أيام.

واتهم أفراد الشرطة بضرب شاب يبلغ من العمر 21 عامًا في وسط مرسيليا ، ليلة 1 إلى 2 جويلية. عندما كانت مدينة مرسيليا ، مثل العديد من المدن في فرنسا، تعرف مظاهرات بعد وفاة نائل. وهو مراهق جزائري يبلغ من العمر 17 عامًا. قتل على يد ضابط شرطة في نانتيرـ أثناء تفتيش حركة المرور.

ثم دخل المستشفى ، بعد أيام قليلة من الأحداث ، قال الشاب الهادي في صحيفة La Provence اليومية. أنه أصيب على يد مجموعة من أربعة إلى خمسة أشخاص كان قد حددهم على أنهم ضباط شرطة من لواء مكافحة الجريمة (BAC). وذلك بعد أن تلقى رصاصة من LBD (رصاصة دفاعية).

وقال محاميه ، مي جاك أنطوان بريزيوسي ، الجمعة ، لوكالة فرانس برس “لقد أطلق عليه الرصاص مثل أرنب. ثم تعرض للضرب” ، موضحًا أن الشهادة الطبية الأولية للشاب ذكرت 60 يومًا من العجز.

وأضاف مي بريزيوسي ، أنه تم إجراء عملية جراحية على الفور في جراحة الأعصاب وهو يرتدي خوذة الآن. بعد إزالة جزء من عظم الجمجمة. تمكن من العودة إلى المنزل يوم الخميس بعد أن خضع لعملية جراحية مرة أخرى بسبب كسر في فكه.

وبحسب المحامي ، فقد يكون هادي ، الذي يعمل في تقديم الطعام في ميرارج. على بعد حوالي أربعين كيلومترًا من مرسيليا ، قد فقد عينه اليسرى أيضًا.