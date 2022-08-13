بعد مشاركته في رباعية السيتي.. محرز ينال تنقيطا جيّدا

نال الدولي الجزائري رياض محرز تنقيطا جيّدا في مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام بورنموث التي جرت اليوم في دوري البريمرليغ.

ومنح موقع “سوفاسكور” المختص في تنقيط اللاعبين نجم الخضر 6’7 من 10، الأمر الذي يؤكد انّ الفنان قدّم مستوى في المستوى خلال اول مشاركة له هذا الموسم.

وقاد رياض “السيتيزنس” لرفع رصيده هذا الموسم إلى 6 نقاط .

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