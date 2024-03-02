بعد مشاركته في قمة الغاز.. أمير قطر يشكر الجزائر

شكر أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آلثاني، الجزائر بعد مشاركته في أشغال القمة السابعة لمنتدى دول المصدرة للغاز المنعقدة بالجزائر اليوم السبت.

وكتب أمير قطر على صفحته بموقع “إكس”: “شاركت اليوم في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر الشقيقة التي أشكرها على حسن تنظيمها”.

مضيفا: “تداولنا فيها الآفاق والتحديات العالمية لهذا المورد، وسنواصل من خلال إعلان الجزائر. والإعلانات السابقة العمل على التطلعات المشتركة لدولنا نحو النمو المستدام لما فيه خير الجميع. أشكر أخي الرئيس عبد المجيد تبون على الدعوة وحسن الاستقبال”.