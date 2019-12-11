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بعد مشاكله الأخيرة.. بن العمري يضع النقاط على الحروف!

الرياضة
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بعد مشاكله الأخيرة.. بن العمري يضع النقاط على الحروف!
بقلم إسماعيل عشاش

وضع الدولي الجزائري جمال بن العمري، النقاط على الحروف، بخصوص مُستقبله مع نادي الشباب السعودي، بعد المشاكل التي عاشها مؤخرا.

وصرّح قلب دفاع المنتخب الوطني لأحد القنوات المحلية قائلا :”أنا لا أنكر فضل الشباب ورئيسه خالد البلطان عليّ”.

وأوضح المُتألق في الكان 2019، بأنه يعتزم مُواصلة مشواره مع الليوث الى غاية آخر يوم من العقد الذي يربطه به.

وجاءت هذه الخرجة، لتُنهي مُسلسل القيل والقال بين اللاعب وإدارته، لدرجة أن الكثير من المصادر أكدت بأنه سيغير الأجواء.

ويُرتقب أن يعود خريج مدرسة النصرية، للظهور بصفة أساسية مع فريقه، بداية من يوم غد الخميس خلال مواجهة الرائد.


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