بعد مضاعفات بتر قدمه.. وفاة الفنان فادي إبراهيم

توفي الفنان اللبناني فادي إبراهيم صباح اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 67 عاما، بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير منذ بتر قدمه بسبب مضاعفات مرض السكري.

وقضى الفنان، الفترة الماضية في العناية المركزة بأحد المستشفيات اللبنانية.

وأعلن نقيب الممثلين اللبنانين، نعمة بدوي، وفاة الفنان فادي إبراهيم، عبر تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب بدوي: “باسمي وباسم نقابة الممثلين في لبنان وباسم عائلة الزميل الفادي. بمزيد من الحزن والأسى نعلن وفاة الفنان النجم فادي إبراهيم”.

وتعود تفاصيل الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم إلى نوفمبر الماضي، حيث نقله إلى المستشفى بعد إصابته بالتهاب في الدم تطلب خضوعه إلى غسيل الكلى مرتين أسبوعيا.

وخضع في جانفي إلى جراحة لبتر قدمه بعد إصابته بغرغرينة وصلت إلى العظام نتيجة مضاعفات مرض السكري.

وفي الأيام الماضية تدهورت حالته الصحية بشكل كبير ونقل إلى العناية المركزة، قبل أن تتوفاه المنية صباح اليوم الإثنين.