بعد مطاردتهم لسيارتها.. إلقاء القبض على المتحرشين بهنا الزاهد

تم القبض على مجموعة من الشباب، قاموا بمطاردة سيارة النجمة المصرية الشابة هنا الزاهد، والتحرش بها.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية نجاحها في إلقاء القبض على المتحرشين بالفنانة هنا الزاهد، بعد تحليل الفيديو الخاص بالواقعة والنجاح في تحديد هوية قائد السيارة وكل من كانوا معه.

وأضافت الوزارة، أن جميع المعنيين، خضعوا للتحقيقات واعترفوا بصحة الواقعة، وتمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيق تمهيدا لمحاكمتهم.

وكانت هنا الزاهد، جد متفاجأة وسعيدة باستجابة وزارة الداخلية لندائها سريعا، وإلقائهم القبض على المتحرشين بها.

وكتبت الفنانة على صفحتها بأنستغرام: “استجابة سريعة من وزارة الداخلية، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها صحبة قائدها وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم”.

للتذكير، قامت هنا الزاهد ببث فيديو عبر خاصية “الستوري” بحسابها على موقع إنستغرام، يظهر سيارة نقل تحمل العديد من الرجال الذين طاردوها طوال طريقها بالسيارة ووجهوا لها بعض الكلمات التي يقولها المتحرشين.

وقالت هنا الزواهد في الفيديو: “هؤلاء الرجال يطاردوني بما يقرب من 5 دقائق على طريقي، وأخذوا يقولون لي بعض الكلام الذي استاء له، وكانوا يكسرون عليها بالسيارة، وكان من الممكن أن أتعرض لحادث بالسيارة”.