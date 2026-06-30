بعد مطالب المواطنين.. توقيت جديد لمنع سير الدراجات النارية في وهران

قامت مصالح ولاية وهران بتعديل القرار الولائي رقم 3310 المؤرخ في 22 جوان 2026، والمتضمن منع سير الدراجات النارية ابتداءً من الساعة العاشرة ليلاً (22:00) إلى غاية الساعة السابعة صباحاً (07:00).

وحسب بيان لمصالح ولاية وهران، فإن هذا التعديل جاء استجابة لطلبات المواطنين، لا سيما أصحاب المهن والحرف التي تعتمد على الدراجات النارية وتستمر في العمل إلى ساعات متأخرة من الليل.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم تقليص فترة المنع لتصبح من الساعة الثانية عشرة ليلاً (00:00) إلى غاية الساعة السادسة صباحاً (06:00). بدلًا من التوقيت السابق الممتد من الساعة العاشرة ليلاً (22:00) إلى الساعة السابعة صباحاً (07:00).

وأكد القرار أن باقي أحكام القرار الولائي رقم 3310 تبقى دون أي تعديل، بما في ذلك التدابير والإجراءات المنصوص عليها سابقاً.

كما كلف والي ولاية وهران كلاً من الأمين العام للولاية، ومدير التقنين والشؤون العامة، ومدير النقل، ومديرة البيئة، ومدير الأشغال العمومية، ورئيس أمن الولاية، وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، ورؤساء الدوائر المعنية، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في مدونة القرارات الإدارية للولاية.