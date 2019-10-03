بعد معاناتها مع المرض.. إليسا تقدم نصيحة للسيدات للوقاية من سرطان الثدي

فن وثقافة
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بعد معاناتها مع المرض.. إليسا تقدم نصيحة للسيدات للوقاية من سرطان الثدي
بقلم نادية بن طاهر

بمناسبة حلول أكتوبر، شهر التوعية من سرطان الثدي، دعت النجمة اللبنانية إليسا كل السيدات للتوجه إلى الطبيب من أجل إجراء الفحوصات المبكرة.

وكتبت إليسا على صفحتها بتويتر: “أكتوبر  شهر التوعية من سرطان الثدي، قضيتي وقصتي وكمان مصدر قوتي..”.

وأضافت الفنانة: ” إذا كنتي سيدة، راجعي الطبيب للفحص الدوري، وإذا في حولكن نساء، شجعوهن لكي يخضعن للفحوصات المبكرة، ليكون الشفاء أسهل”.

للتذكير، عانت النجمة اللبنانية إليسا، من مرض سرطان الثدي والذي شفيت منه بفضل إكتشافها له مبكرا.

وأخفت إليسا مرضها عن جمهورها إلى غاية شفائها منه، أين قصت حكايتها ومعاناتها مع المرض من خلال أغنيتها “إلى كل اللي بيحبوني”.


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