بعد تخلّصه من التسمّم الغذائي.. بلايلي يضرب موعدا لأولمبيك مارسيليا

تواجد الدولي الجزائري يوسف بلايلي رفقة زملائه في التدريبات الجماعية لفريق بريست الفرنسي بمركز “كيرلاورنت” اليوم بعد تخلصه من التسمم الغذائي.

وقالت “تلغرام” اليوم أن بلايلي تخلص بشكل نهائي من التسمم الغذائي. الذي عانى منه منذ السبت الماضي. الذي أجبره على الركون إلى الراحة لأيّام.

ومن المنتظر. ان يكون إبن مدينة الباهية حاضرا في لقاء بريست أمام أولمبيك مارسيليا الاحد المقبل بملعب “جينيه يلي” في قمة الجولة 28 من الليغ 1.

كما يملك مهاجم الخضر علاقة خاصة مع المسؤولين عن فريق “لوام” الذي كان قريبا من الإنضمام إليه لولا بعض العراقيل. وهو الأمر الذي سيجعل المباراة ذات طابع خاص بالنسبة له.

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مدرب بريست يطالب بلايلي بمضاعفة المجهودات

تحدث مدرب نادي بريست الفرنسي، ميشل زاكريان، عن وضعية لاعبه الدولي الجزائري يوسف بلايلي، قبل مواجهة لانس.

وصرح زاكريان، للموقع الرسمي للفريق: “بلايلي مطالب بالتأقلم مع الليغ1 الفرنسية التي تعد جد قوية ومكثفة”.

كما أضاف مدرب بريست: “قدم مردودا طيبا خلال مواجهة تروي، لكن عليه مضاعفة المجهودات”.

وكشف ميشل زاكريان، عن معاناة يوسف بلايلي من الجانب البدني، موضحا: “بلايلي يعاني نوعا ما بدنيا، لكن هذا أمر عادي”.

يذكر أن يوسف بلايلي، سيواجه رفقة ناديه بريست غدا السبت، مضيفهم نادي لانس ضمن الجولة الـ27 من الليغ1.

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