بعد معركتها مع جوني ديب.. آمبر هيرد تواجه تهمة جديدة

تواجه النجمة الأمريكية آمبر هيرد، تهمة جديدة في أستراليا، تعود إلى العام 2015، حول الكذب تحت القسم في قضية استيراد كلاب بشكل غير قانوني.

وتأتي هذه القضية، بعد معركتها الأخيرة مع زوجها السابق جوني ديب، والتي انتهت بفوز الأخير وتغريم آمبر هيرد.

ووجهت السلطات الأسترالية إلى آمبر هيرد تهمتين، الأولى استيراد حيوانات بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تزوير وثائق السفر.

وجاء ذلك، عقب اصطحاب الممثلة الأمريكية كلبين إلى البلاد أثناء زيارة زوجها جوني ديب إبان تصويره فيلم Pirates of the Caribbean 5.

ويعد اصطحاب كلاب من خارج البلاد مخالفا لقوانين الحجر الصحي والأمن الحيوي الشديدة في أستراليا.

وتتعامل استراليا بصرامة مع اصطحاب الحيوانات وخاصة الكلاب المستوردة حتى لا تنتقل الأمراض إلى الحيوانات بأستراليا.

ويبدو أن مصائب أمبر هيرد عقب المحاكمة الشهيرة ضد جوني ديب، لم تقف عند حكم هيئة المحلفين. إذ أنها شوهدت أثناء تسوقها في متجر للملابس المقلدة برفقة شقيقتها.

وما أثار تعاطف الرأي العام في هذه الواقعة، أنها رفضت التصوير وصاحت حينما شاهد شخص يلتقط لها بعض الصور.

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