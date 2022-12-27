بعد مغادرته الملعب باكياً.. تحديد طبيعة إصابة بلعمري

كشفت اليوم الثلاثاء، وسائل إعلام سعودية عن مدة غياب المدافع الدولي جمال بلعمري، عن الميادين، بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء فريقه الخليج ضد الإتفاق برسم فعاليات دوري روشن السعودي.

وذكر موقع “الرياضية” السعودي، أن مدافع الخضر بلعمري، سيخضع لفحص طبي بالأشعة مساء اليوم، الثلاثاء، لتحديد نوع الإصابة.

وأوضح ذات المصدر، أن المدافع جمال بلعمري، بعد إجرائه لفحوص مبدئية، تبين أن اللاعب يعاني من إصابة على مستوى عضلة الساق.

يجدر للإشارة، تسببت هذه الإضابة في ضرر معنوي لمدافع المنتخب الوطني بلعمري، إذا غادر ملعب مباراة الخليج ضد الإتفاق السبت الماضي باكيا.