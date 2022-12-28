بعد مغادرته اليونايتد..رونالدو يعود لصفوف ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام إسبانية، أمس الثلاثاء، عن عودة نجل النجم البرتغالي رونالدو، كريستيانو جونيور لنادي ريال مدريد.

وحسب الصحفي الإسباني بموقع “لارازون” الإسباني، إيدو كورناغو، فإن نجل الدون، غادر صفوف مانشستر يونايتد، وإلتحق بأكاديمية ريال مدريد.

وحسب المصدر ذاته، فإن رونالدو جينور، سينضم لصفوف الريال لأقل من 14 سنة.