بعد مغادرته اليونايتد..رونالدو يعود لصفوف ريال مدريد
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت وسائل إعلام إسبانية، أمس الثلاثاء، عن عودة نجل النجم البرتغالي رونالدو، كريستيانو جونيور لنادي ريال مدريد.
وحسب الصحفي الإسباني بموقع “لارازون” الإسباني، إيدو كورناغو، فإن نجل الدون، غادر صفوف مانشستر يونايتد، وإلتحق بأكاديمية ريال مدريد.
وحسب المصدر ذاته، فإن رونالدو جينور، سينضم لصفوف الريال لأقل من 14 سنة.
🤝El Real Madrid vuelve a incorporar a su cantera al hijo mayor de Cristiano Ronaldo
⚽️El bichito lleva más de 50 goles en 20 partidos en la sub-14 pic.twitter.com/cpTRqBJmHZ
— Edu Cornago (@educornago) December 27, 2022
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