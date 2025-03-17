بعد مغادرته تربص الخضر .. حيماد عبد اللي يرد على اتهامات الفرنسيين !

انضمّ اللاعب الدولي الجزائري، حيماد عبد اللي، إلى قائمة اللاعبين الغائبين عن تربص المنتخب الوطني الذي انطلق الاثنين، ويستمر إلى غاية 25 مارس الجاري.

وكتب حيماد عبد اللي، عبر خاصية “ستوري” على إنستغرام، الاثنين، بعد مغادرته المركز التقني بسيدي موسى، بسبب معاناته من إصابة حالت دون إمكانية مشاركته في هذا التربص: “لقد كانت إصابتي مفتعلة للغاية لدرجة أنني لا أستطيع الانضمام إلى المنتخب الوطني”.

وبذلك، ردّ حيماد عبد اللي، على اتهامات الإعلام الفرنسي الذي قام بحملة ضد اللاعب الجزائري، بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة موناكو، وسقط على أرض الملعب، واتهمه الفرنسيون بأنه لم يتعرض لأي إصابة بل تظاهر بذلك من أجل السماح للاعبين المسلمين الذين كانوا على أرضية الميدان بكسر الصيام.