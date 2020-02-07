بعد مغادرته لبيته بتيارت منذ 4 أيام.. العثور على التلميذ يوسف بالعاصمة

عثرت أمس عائلة عباس القاطنة ببلدية السوقر بتيارت على إبنها يوسف، بعد اختفاء دام أربعة أيام كاملة.

وكشف أحد أقاربه، اليوم الجمعة في إتصال هاتفي للنهار، أن أحد المواطنين عثر عليه قرب مقام الشهيد بالجزائر العاصمة.

وأبلغ مصالح الشرطة التي حددت هويته بعد استجوابه، ثم تم الإتصال بعائلته بالسوقر عن طريق مصالح أمن الدائرة.

ومن المنتظر أن تستلمه اليوم و العودة معه إلى مقر سكناه.

وكان اختفاء التلميذ يوسف البالغ من العمر 14 سنة الذي يدرس في مرحلة المتوسط قد ترك حالة من القلق لدى عائلته التي عانت أوقاتا عصيبة منذ اختفائه المفاجيء .