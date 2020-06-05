كشف مصدر من اوبك لتلفزيون النهار، عن اتفاق وزراء اوبك وحلفائها كروسيا عن عقد اجتماع اوبك يوم السبت الموافق ل 6 جوان ابتداء من الساعة 15 زوالا بتوقيت الجزائر.
كما أضاف نفس المصدر للنهار عن الاتفاق على عقد اجتماع لاعضاء اوبك+ في نفس اليوم أي يوم السبت ابتداء من الساعة 17 مساء.
هذا وسيتضمن جدول قمة اوبك واوبك + العديد من النقاط اهمها قرار تمديد اتفاق التخفيض والمقدر ب 9,7 مليون برميل يوميا من شهر الى ثلاث اشهر او الانتقال للمرحلة الثانية من التخفيض والمقدر ب 7,7 مليون برميل يوميا. بالاضافة لمناقشة اشكالية عدم التزام بعض الدول لحصصها في التخفيض وهي النقطة التى اخذت حيزا كبيرا من النقاش بين دول اعضاء اوبك وحلفائها.
بعد مفاوضات ماراطونية..اجتماع وزراء أوبك وحلفائها هذا السبت
كشف مصدر من اوبك لتلفزيون النهار، عن اتفاق وزراء اوبك وحلفائها كروسيا عن عقد اجتماع اوبك يوم السبت الموافق ل 6 جوان ابتداء من الساعة 15 زوالا بتوقيت الجزائر.
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