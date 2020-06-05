بعد مفاوضات ماراطونية..اجتماع وزراء أوبك وحلفائها هذا السبت

كشف مصدر من اوبك لتلفزيون النهار، عن اتفاق وزراء اوبك وحلفائها كروسيا عن عقد اجتماع اوبك يوم السبت الموافق ل 6 جوان ابتداء من الساعة 15 زوالا بتوقيت الجزائر.

كما أضاف نفس المصدر للنهار عن الاتفاق على عقد اجتماع لاعضاء اوبك+ في نفس اليوم أي يوم السبت ابتداء من الساعة 17 مساء.

هذا وسيتضمن جدول قمة اوبك واوبك + العديد من النقاط اهمها قرار تمديد اتفاق التخفيض والمقدر ب 9,7 مليون برميل يوميا من شهر الى ثلاث اشهر او الانتقال للمرحلة الثانية من التخفيض والمقدر ب 7,7 مليون برميل يوميا. بالاضافة لمناقشة اشكالية عدم التزام بعض الدول لحصصها في التخفيض وهي النقطة التى اخذت حيزا كبيرا من النقاش بين دول اعضاء اوبك وحلفائها.