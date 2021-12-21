بعد مقاطعة الثلاثي الجزائري.. الخطيب أحد ضحايا قرار المشاركة رفقة الصهيوني

نال النجم السوري الأسبق فراس الخطيب عقابا خاصا. بعدما طرد من منصبه في اللجنة الأولمبية السورية والإتحاد السوري لكرة القدم .

وكان السبب الرئيسي هو مشاركته في مباراة نجوم العرب ضد نجوم العالم. الفريق الذي قاده المدرب الصهيوني أفران غرانت.

كما اعتبر بيان اللجنة الأولمبية السورية أن ما قام به نجم الكرة السورية سابقا يخالف قيم ومثل المنظمة و خروجه عن مبادئها الوطنية.

وكان انسحاب رابح ماجر ورفيق صايفي إلى جانب رفيق حليش. قد صنع الحدث خلال المباراة الإحتفالية.

بعدما قرّر الثلاثي مقاطعة، المباراة الإحتفالية التي حظرها المدرب الأسبق لنادي تشيلسي.