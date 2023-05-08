بعد مقاطعة حفلها في مصر.. أصالة تثير الجدل بهذا التصرف

بعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له الفنانة أصالة نصري، قبل حفلها الاخير في مصر. وذلك يعود لتصريح سابق للفنانة في موسم الرياض. بحيث أشارت الاخيرة، ان الفضل في نجاح مسيرتها الفنية يعود الى الخليج دون ذكر مصر. وهذا ما أثار موجة غضب لدى جمهورها في القاهرة.

هذا وتصدّر “هاشتاغ” إلغاء حفل أصالة في مصر، محرّكات البحث في “تويتر”. بالمقابل، انتشر هاشتاغ #أصالة_في_مصر مرحباً بالفنانة السورية ومتضامنا معها.

لتغرد الفنانة تعقيباً: “أنا ازددت بمصر شهرة ومجد وما ضفت إلّا محبّة جديدة لمصر العظيمة”.

ورغم أنه لم يمضِ على الحفل الذي أحيته في القاهرة، وتزامنت معه حملات لإلغائه يومين. عادت اصالة لتثير الجدل مجدداً بحذف صور الحفل الذي شهد تصريحاً منها بالقول “أنا مصر”.

كما حذفت النجمة الشهيرة كل الصور والمنشورات الخاصة بالحفل الذي أقيم يوم 5 ماي على ضفاف بحيرة عين الصيرة. بجوار متحف الحضارات ونظمته شركة تعود لنجلها، من صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

كما أنها لم تنشر أي صور في صفحتها على “إنستغرام” أو “تويتر”. الأمر الذي صدم جمهورها وعرّضها لانتقادات طالبت بإلغاء متابعتها.

وجاء ذلك، بعدما شهد الحفل حضور المطرب المصري رامي صبري. الذي أصر على مساندة أصالة على المسرح من خلال مشاركتها الغناء. موجهاً سؤالًا للجمهور قائلًا: “زعلانين إني قلت أصالة هي مصر! – في إشارة إلى تغريدة نشرها قوبلت بهجوم حاد-، لتجيبه أصالة: ما أنا مصر”.

هذا الرد أثار موجة غضب كبيرة بين رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الذين استنكروا تصريح الفنانة السورية.

كما علقت إدارة المتحف القومي للحضارة على مطالبات بإلغاء حفل النجمة السورية في متحف عريق بالعاصمة المصرية. مبينة أن الحفل الخاص بالفنانة لم يكن سيقام بالمتحف بالأساس. وإنما في بحيرة القاهرة الملاصقة للمتحف، والتي لا تخضع لسلطة المتحف.