بعد مقتل فلويد.. محرز يساهم في حملة محاربة العنصرية

للمرة الثانية في ظرف عشرة أيام يعبر النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “رياض محرز” عن دعمه لحملة محاربة العنصرية التي جاءت عقب مقتل “جورج فلويد”.

قائد الخضر نشر رسالة أمسية اليوم الجمعة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي “أنستغرام” جاء فيها:”نحن كلاعبين متضامنون مع الحملة التي تهدف للقضاء على التمييز العنصري في كل أنحاء العالم”.

وأضاف محرز:”نحن مع إنشاء مؤسسة عالمية تعمل على ترسيخ المساواة بين الأشخاص بغض النظر عن لون بشرتهم وكذا تعمل على تكافئ الفرص بين الجميع”.