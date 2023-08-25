بعد مقتل قائدها.. روسيا تكشف أنه لا وجود قانوني رسمي لمجموعة فاغنر

قال الكرملين اليوم الجمعة إن مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة. التي يفترض أن قائدها يفغيني بريغوغن لقي حتفه في تحطم طائرة يوم الأربعاء، ليس لها وجود قانوني رسمي.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي أن فاغنر موجودة باعتبارها مجموعة. قدمت “إسهاما كبيرا” للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأشاد “ببطولة” مقاتليها.

وحاولت مجموعة فاغنر لفترة وجيزة في يونيو الزحف إلى موسكو في تمرد كان يهدف إلى الإطاحة بخصوم بريغوغن. في مؤسسة الدفاع. وندد الرئيس فلاديمير بوتين بهذا التمرد ووصفه بأنه خيانة و”طعنة في الظهر”.

وقد اتجهت أنظار الروس والعالم، الأربعاء، إلى مدينة تفير التي تقع في منتصف الطريق بين موسكو وسان بطرسبورغ. بعد الإعلان عن تحطم طائرة خاصة بهذه المنطقة كانت تقل 10 أشخاص بينهم قائد مجموعة فاغنر وعدد من مساعديه.