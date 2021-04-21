بعد مقتل والده.. نجل إدريس ديبي رئيسا لتشاد

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بعد مقتل والده.. نجل إدريس ديبي رئيسا لتشاد
بقلم زهيدة.ث

أعلن ميثاق إنتقالي، نشر اليوم، على الموقع الإلكتروني لرئاسة التشاد، أن الجنرال محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي سيتولى مهام رئيس الجمهورية.

وكان الجنرال محمد إدريس ديبي، ضابط في الجيش التشادي، ويترأس المديرية العامة لجهاز الأمن لمؤسسات الدولة.
محمد البالغ من العمر 37 عاما، سيكون “القائد الأعلى للقوات المسلحة” في تشاد، حسبما ذكرت “فرانس برس”.
وكان محمد قد عيّن الثلاثاء بموجب مرسوم 14 جنرالا آخرين ، وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتقال لمدة 18 شهرا حتى اجراء إانتخابات حرة ديمقراطية.


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